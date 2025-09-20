JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE | VISITE GUIDÉE DU VILLAGE DE CAZÈRES OFFICE DE TOURISME Cazères

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE | VISITE GUIDÉE DU VILLAGE DE CAZÈRES OFFICE DE TOURISME Cazères samedi 20 septembre 2025.

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE | VISITE GUIDÉE DU VILLAGE DE CAZÈRES

OFFICE DE TOURISME 13 Rue de la Case Cazères Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 14:30:00

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-20

Les Amis du Patrimoine vous invitent à une découverte historique des monuments emblématiques de Cazères.

Cette année encore, les 3 Communautés de Communes du Sud Toulousain (Bassin Auterivain, Cœur de Garonne et Volvestre) s’associent pour vous proposer un programme d’animations près de Toulouse dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine 2025 !

L’accès à l’ensemble des lieux est gratuit sauf mention contraire dans le descriptif.

Bonnes visites ! .

OFFICE DE TOURISME 13 Rue de la Case Cazères 31220 Haute-Garonne Occitanie +33 5 34 47 87 00

English :

Les Amis du Patrimoine invite you to discover the history of Cazères’ emblematic monuments.

German :

Die Freunde des Kulturerbes laden Sie zu einer historischen Entdeckungsreise zu den symbolträchtigen Bauwerken von Cazères ein.

Italiano :

Gli Amici del Patrimonio di Cazères vi invitano a scoprire la storia dei monumenti più emblematici della città.

Espanol :

Los Amigos del Patrimonio de Cazères le invitan a descubrir la historia de los monumentos más emblemáticos de la ciudad.

L’événement JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE | VISITE GUIDÉE DU VILLAGE DE CAZÈRES Cazères a été mis à jour le 2025-08-26 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE