Journées Européennes du Patrimoine Visite guidée du village et de l’église de Nadaillac salle des fêtes Nadaillac

Journées Européennes du Patrimoine Visite guidée du village et de l’église de Nadaillac

salle des fêtes 41 place des Anciens Combattants Nadaillac Dordogne

Samedi 20 septembre à 14h30 visite guidée du village et de l’église de Nadaillac. Rendez-vous salle des fêtes. La visite se termine par le pot de l’amitié.

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, Nadaillac propose une visite guidée et commentée du village et de son église le samedi 20 septembre 2025. Rendez-vous est donné à 14h30 à la salle des fêtes. Cette découverte du patrimoine local permettra de mieux comprendre l’histoire et l’architecture du bourg et de son édifice religieux. La visite se terminera par un moment convivial autour du pot de l’amitié. .

salle des fêtes 41 place des Anciens Combattants Nadaillac 24590 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 51 01 45

English : Journées Européennes du Patrimoine Visite guidée du village et de l’église de Nadaillac

Saturday September 20 at 2:30pm: guided tour of the village and church of Nadaillac. Meet at the salle des fêtes. The tour ends with a friendly drink.

German : Journées Européennes du Patrimoine Visite guidée du village et de l’église de Nadaillac

Samstag, 20. September, 14:30 Uhr: Geführte Besichtigung des Dorfes und der Kirche von Nadaillac. Treffpunkt: Salle des fêtes (Festsaal). Die Besichtigung endet mit einem Umtrunk.

Italiano :

Sabato 20 settembre alle 14.30: visita guidata del villaggio e della chiesa di Nadaillac. Ritrovo presso la sala del villaggio. La visita si conclude con un aperitivo in compagnia.

Espanol : Journées Européennes du Patrimoine Visite guidée du village et de l’église de Nadaillac

Sábado 20 de septiembre a las 14.30 h: visita guiada del pueblo y la iglesia de Nadaillac. Encuentro en el ayuntamiento. La visita termina con una copa de bienvenida.

