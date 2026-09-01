Informations pratiques

La Malène

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE: VISITE GUIDÉE D’UN HAMEAU PITTORESQUE, LA CROZE

Hameau de la Croze La Malène Lozère

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Le hameau de la Croze est un ensemble de maisons anciennes aux toits en lauzes situé au cœur des Gorges du Tarn, adossé à la roche entre les Causses de Sauveterre et Méjean. Les animaux sont les bienvenus. Possibilité de pic niquer sur place.

Visite du hameau de la Croze dans le cadre des Journées du patrimoine.

Le hameau de la Croze est un ensemble de maisons anciennes aux toits en lauzes situé au cœur des Gorges du Tarn, adossé à la roche entre les Causses de Sauveterre et Méjean. Pour arriver dans ce lieu chargé d’histoire, il faut traverser le Tarn en barque, et ainsi découvrir un tout autre point de vue sur les gorges, havre de paix et de tranquillité. Vous découvrirez en visitant ce lieu les subtilités architecturales qui le composent ainsi que la vie des habitants de la Croze au cours des siècles.

Les animaux sont les bienvenus. Possibilité de pique-niquer sur place. .

Hameau de la Croze La Malène 48210 Lozère Occitanie +33 4 66 48 51 08

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English :

The hamlet of La Croze is a group of old houses with slate roofs in the heart of the Gorges du Tarn, set against the rock between the Causses de Sauveterre and Méjean. Pets welcome. Picnic facilities available.

L’événement JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE: VISITE GUIDÉE D’UN HAMEAU PITTORESQUE, LA CROZE La Malène a été mis à jour le 2026-09-09 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes