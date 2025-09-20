Journées Européennes du Patrimoine Visite Guidée Eglise St Gal Plouguenast-Langast

Langast Plouguenast-Langast Côtes-d’Armor

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 17:00:00

2025-09-20

L’église Saint Gal apparaît comme la plus ancienne de Bretagne.

Situé au cœur d’un joli bourg, l’édifice présente une curieuse architecture et offre une véritable plongée dans l’art en Bretagne. Des éléments de l’an mil côtoient des fresques du XI et XVIe siècle.

Le guide vous fera découvrir les richesses de ce joyau. Il vous racontera également les histoires de bedeaux qu’il a recueillies… .

Langast Plouguenast-Langast 22150 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 28 25 17

