Journées européennes du patrimoine Visite guidée flash au Musée de la Bande Dessinée Quai de la Charente Angoulême

Journées européennes du patrimoine Visite guidée flash au Musée de la Bande Dessinée

Quai de la Charente Musée de la Bande Dessinée Angoulême Charente

2025-09-20

2025-09-21

2025-09-20 2025-09-21

À l’occasion des Journées Européennes du patrimoine, venez profiter d’une visite guidée flash à travers l’Histoire des femmes dessinatrices, scénaristes et/ou coloristes et vous montreront comment elles ont marqué l’Histoire du 9e art en France.

Quai de la Charente Musée de la Bande Dessinée Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 65 65 mdesport@citebd.org

English :

On the occasion of the European Heritage Days, come and enjoy a guided flash tour through the history of women cartoonists, scriptwriters and/or colorists, and see how they have shaped the history of 9th art in France.

German :

Anlässlich der Europäischen Tage des Denkmals können Sie an einer Flash-Führung durch die Geschichte von weiblichen Zeichnern, Drehbuchautoren und/oder Koloristen teilnehmen, die Ihnen zeigen werden, wie sie die Geschichte der neunten Kunst in Frankreich geprägt haben.

Italiano :

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, partecipate a una visita guidata in flash attraverso la storia delle donne fumettiste, sceneggiatrici e/o coloriste, e scoprite come hanno plasmato la storia della Nona Arte in Francia.

Espanol :

Con motivo de las Jornadas Europeas del Patrimonio, venga a disfrutar de una visita flash guiada a través de la historia de las mujeres dibujantes, guionistas y/o coloristas, y compruebe cómo han marcado la historia del noveno arte en Francia.

