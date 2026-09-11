Journées Européennes du Patrimoine | Visite guidée gratuite des coulisses, Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains, Tourcoing
dimanche 20 septembre 2026 · Le Fresnoy - Studio national des arts contemporains · Tourcoing
Informations pratiques
Journées Européennes du Patrimoine | Visite guidée gratuite des coulisses Dimanche 20 septembre, 14h00 Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains Nord
Gratuit sur réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00
En compagnie d’un·e guide, explorez le bâtiment, découvrez les espaces de production (plateau de tournage, laboratoire photographique, studios d’enregistrement…) dans lesquels les œuvres de Panorama 28 ont été réalisées, et prenez de la hauteur sur les toits du Fresnoy !
Départs des visites toutes les 30 minutes
Premier départ : 14h | Dernier départ : 17h30
L’exposition est accessible gratuitement de 14h à 19h et une visite guidée gratuite de l’exposition est organisée à 16h.
Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains 22 Rue du Fresnoy 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France 03 20 28 38 00 http://www.lefresnoy.net/fr
Explorez le bâtiment et découvrez les espaces de production (plateau de tournage, laboratoire photographique, studios d’enregistrement…) dans lesquels les œuvres de Panorama 28 ont été réalisées.
DR Le Fresnoy
À voir aussi à Tourcoing (Nord)
- Vernissage Panorama 28 Invisibles ? Tourcoing 11 septembre 2026
- Café langue anglais, Médiathèque Andrée Chedid, Tourcoing 12 septembre 2026
- À fond les manettes !, Médiathèque Andrée Chedid, Tourcoing 12 septembre 2026
- On joue ?!, Médiathèque André Malraux, Tourcoing 12 septembre 2026
- La grande braderie des médiathèques, Médiathèque André Malraux, Tourcoing 13 septembre 2026