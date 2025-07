Journées Européennes du Patrimoine Visite guidée Histoire d’une ville Parking embarcadère du Bac Royan

Journées Européennes du Patrimoine Visite guidée Histoire d’une ville Parking embarcadère du Bac Royan samedi 20 septembre 2025.

Journées Européennes du Patrimoine Visite guidée Histoire d’une ville

Parking embarcadère du Bac Allée du Lougre Royan Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 12:00:00

Date(s) :

2025-09-20

Visite guidée de Royan, ville classée « ville d’art et d’histoire ».

.

Parking embarcadère du Bac Allée du Lougre Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 08 21 00 contact@royanatlantique.fr

English :

Guided tour of Royan, classified as a « town of art and history ».

German :

Geführte Besichtigung von Royan, einer Stadt, die als « Stadt der Kunst und Geschichte » eingestuft wurde.

Italiano :

Visita guidata di Royan, definita « città d’arte e di storia ».

Espanol :

Visita guiada de Royan, catalogada como « ciudad de arte e historia ».

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Visite guidée Histoire d’une ville Royan a été mis à jour le 2025-07-26 par Royan Atlantique