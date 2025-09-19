Journées Européennes du Patrimoine Visite guidée La Basilique et Pierre Gaudin Basilique Sainte-Thérèse Lisieux

Journées Européennes du Patrimoine Visite guidée La Basilique et Pierre Gaudin Basilique Sainte-Thérèse Lisieux vendredi 19 septembre 2025.

Journées Européennes du Patrimoine Visite guidée La Basilique et Pierre Gaudin

Basilique Sainte-Thérèse 4 Rue Roger Aini Lisieux Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-19 21:30:00

fin : 2025-09-19 22:00:00

Date(s) :

2025-09-19

En parallèle de l’exposition , ’ du musée d’art et d’histoire de Lisieux, rendez-vous pour une visite commentée sur les vitraux et les mosaïques de la Basilique Sainte-Thérèse !

En parallèle de l’exposition , ’ du musée d’art et d’histoire de Lisieux, rendez-vous pour une visite commentée sur les vitraux et les mosaïques de la Basilique Sainte-Thérèse !

Informations Durée 30 min. .

Basilique Sainte-Thérèse 4 Rue Roger Aini Lisieux 14100 Calvados Normandie +33 2 31 48 55 00

English : Journées Européennes du Patrimoine Visite guidée La Basilique et Pierre Gaudin

In conjunction with the exhibition « ??????? ??????, ?????????? ????? » at the Musée d’art et d’histoire de Lisieux, join us for a guided tour of the stained glass windows and mosaics in the Basilique Sainte-Thérèse!

German : Journées Européennes du Patrimoine Visite guidée La Basilique et Pierre Gaudin

Parallel zur Ausstellung « ??????? ??????, ?????????? ????? » des Kunst- und Geschichtsmuseums von Lisieux, treffen Sie sich zu einer kommentierten Führung über die Glasfenster und Mosaike der Basilika Sainte-Thérèse!

Italiano :

In occasione della mostra « ??????? ??????, ?????????? ????? » al Musée d’art et d’histoire de Lisieux, partecipate alla visita guidata delle vetrate e dei mosaici della Basilica di Sainte-Thérèse!

Espanol :

Con motivo de la exposición « ??????? ??????, ?????????? ????? » en el Museo de Arte e Historia de Lisieux, participe en una visita guiada a las vidrieras y mosaicos de la basílica de Santa Teresa

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Visite guidée La Basilique et Pierre Gaudin Lisieux a été mis à jour le 2025-09-05 par OT Lisieux Normandie Tourisme