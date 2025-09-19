Journées Européennes du Patrimoine Visite guidée La Basilique et Pierre Gaudin Basilique Sainte-Thérèse Lisieux
Début : 2025-09-19 21:30:00
fin : 2025-09-19 22:00:00
2025-09-19
En parallèle de l’exposition , ’ du musée d’art et d’histoire de Lisieux, rendez-vous pour une visite commentée sur les vitraux et les mosaïques de la Basilique Sainte-Thérèse !
Informations Durée 30 min. .
+33 2 31 48 55 00
English : Journées Européennes du Patrimoine Visite guidée La Basilique et Pierre Gaudin
In conjunction with the exhibition « ??????? ??????, ?????????? ????? » at the Musée d’art et d’histoire de Lisieux, join us for a guided tour of the stained glass windows and mosaics in the Basilique Sainte-Thérèse!
German : Journées Européennes du Patrimoine Visite guidée La Basilique et Pierre Gaudin
Parallel zur Ausstellung « ??????? ??????, ?????????? ????? » des Kunst- und Geschichtsmuseums von Lisieux, treffen Sie sich zu einer kommentierten Führung über die Glasfenster und Mosaike der Basilika Sainte-Thérèse!
Italiano :
In occasione della mostra « ??????? ??????, ?????????? ????? » al Musée d’art et d’histoire de Lisieux, partecipate alla visita guidata delle vetrate e dei mosaici della Basilica di Sainte-Thérèse!
Espanol :
Con motivo de la exposición « ??????? ??????, ?????????? ????? » en el Museo de Arte e Historia de Lisieux, participe en una visita guiada a las vidrieras y mosaicos de la basílica de Santa Teresa
