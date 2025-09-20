Journées européennes du patrimoine – Visite guidée « La Porte Saint-Michel dans tous les sens » Porte Saint-Michel Musée de Guérande Guérande

Journées européennes du patrimoine – Visite guidée « La Porte Saint-Michel dans tous les sens » 20 et 21 septembre Porte Saint-Michel Musée de Guérande Loire-Atlantique

Gratuit

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T11:15:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T15:15:00

Une visite sensorielle de la Porte Saint-Michel, monument emblématique de Guérande, qui mobilise les cinq sens pour une expérience en famille originale et interactive.

A partir de 5 ans

Samedi 20 et dimanche 21 septembre à 10h30 et 14h30

Durée : 45 minutes

Porte Saint-Michel Musée de Guérande 1 rue Saint-Michel Guérande Guérande 44350 Intramuros Loire-Atlantique Pays de la Loire 0228550505 http://portesaintmichel.fr La Porte Saint-Michel est le monument historique le plus emblématique de la cité médiévale de Guérande. Chargée de plus de 6 siècles d’histoire, elle fut tour à tour logis-châtelet au temps des ducs de Bretagne et des rois de France, prison à la Révolution, Hôtel de Ville de 1815 à 1954 et musée à partir de 1928.

Son architecture monumentale témoigne encore aujourd’hui du prestige et de la puissance de la ville au Moyen Âge. Au cours de l’Histoire, elle fait figure de siège du pouvoir politique et devient rapidement symbole identitaire de la ville. Classée Monument historique depuis 1889, elle est le théâtre des plus grands évènements guérandais.

La Porte Saint-Michel vous ouvre ses portes tout le week-end pour une immersion dans six siècles d’histoire locale.

