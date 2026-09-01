Informations pratiques

Bourges

Journées Européennes du Patrimoine : Visite guidée « Les coulisses des archives »

Rue Jean Marie Heurtault de Lamerville Bourges Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Découvrez les coulisses des archives et explorez des espaces méconnus du public lors d’une visite guidée.

Poussez les portes des archives et découvrez leur fonctionnement à l’occasion d’une visite guidée dans les espaces habituellement réservés aux professionnels. Salles de lecture, centres de documentation, magasins de conservation et ateliers de restauration dévoilent leurs secrets et permettent de mieux comprendre le travail réalisé pour préserver et transmettre les documents. Visites proposées le samedi et le dimanche de 14h à 17h, avec un départ toutes les 30 minutes.

À partir de 8 ans, sans réservation. .

Rue Jean Marie Heurtault de Lamerville Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 55 82 60 direction.archives@departement18.fr

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English :

Take a guided tour to go behind the scenes of the archives and explore areas not usually open to the public.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine : Visite guidée « Les coulisses des archives » Bourges a été mis à jour le 2026-09-11 par OT BOURGES