Journées Européennes du Patrimoine: visite guidée « Les métamorphoses de Jussey au 19e siècle »

Jussey Haute-Saône

Gratuit

Début : 2025-09-21 10:00:00

fin : 2025-09-21 11:30:00

2025-09-21

Du cimetière à la fontaine de Marianne, découvrez les aménagements urbains réalisés à Jussey au 19e siècle lavoirs, places, halle aux grains, belles maisons et autres monuments font rentrer Jussey dans la modernité et transforment le chef-lieu de canton en une petite pépite haut-saônoise.

Intervenant: Nicolas Boffy, chargé de recherche au service Inventaire et patrimoine de la Région Bourgogne-Franche-Comté.

Visite gratuite à 10h ou 14h (durée 1h30). Places limitées. Inscription obligatoire. .

Jussey 70500 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté

