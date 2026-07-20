Journées Européennes du Patrimoine visite guidée les Ruines de Guesclin RDV chemin du paradis Longueville

Informations pratiques

Longueville

Journées Européennes du Patrimoine visite guidée les Ruines de Guesclin

RDV chemin du paradis Chemin du Paradis Longueville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 16:30:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Visite guidée des Ruines du Guesclin par l’association Maisons Paysannes de la Manche, qui mène le chantier de sauvegarde et de mise en valeur du site.

Les Ruines du Guesclin sont les vestiges d’un manoir datant du XVème et XVIème siècle ayant appartenu à une lignée de vicomtes de Granville.

Des chantiers participatifs ont lieu régulièrement pour entretenir et restaurer les restes de cette architecture de la renaissance. .

RDV chemin du paradis Chemin du Paradis Longueville 50290 Manche Normandie +33 6 86 98 23 07 manche@maisons-paysannes.org

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English : Journées Européennes du Patrimoine visite guidée les Ruines de Guesclin

L’événement Journées Européennes du Patrimoine visite guidée les Ruines de Guesclin Longueville a été mis à jour le 2026-07-20 par OT Granville Terre et Mer