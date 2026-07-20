Journées Européennes du Patrimoine visite guidée les Ruines de Guesclin RDV chemin du paradis Longueville
samedi 19 septembre 2026 · RDV chemin du paradis · Longueville
Informations pratiques
Longueville
Journées Européennes du Patrimoine visite guidée les Ruines de Guesclin
RDV chemin du paradis Chemin du Paradis Longueville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 16:30:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Visite guidée des Ruines du Guesclin par l’association Maisons Paysannes de la Manche, qui mène le chantier de sauvegarde et de mise en valeur du site.
Les Ruines du Guesclin sont les vestiges d’un manoir datant du XVème et XVIème siècle ayant appartenu à une lignée de vicomtes de Granville.
Des chantiers participatifs ont lieu régulièrement pour entretenir et restaurer les restes de cette architecture de la renaissance. .
RDV chemin du paradis Chemin du Paradis Longueville 50290 Manche Normandie +33 6 86 98 23 07 manche@maisons-paysannes.org
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English : Journées Européennes du Patrimoine visite guidée les Ruines de Guesclin
L’événement Journées Européennes du Patrimoine visite guidée les Ruines de Guesclin Longueville a été mis à jour le 2026-07-20 par OT Granville Terre et Mer
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