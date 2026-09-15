Journées Européennes du Patrimoine – Visite guidée : Paimpol Cité des Islandais Place de la République Paimpol
samedi 19 septembre 2026 · Place de la République · Paimpol
Informations pratiques
Paimpol
Journées Européennes du Patrimoine – Visite guidée : Paimpol Cité des Islandais
Place de la République Office de Tourisme Paimpol Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 15:00:00
fin : 2026-09-19 16:30:00
Date(s) :
2026-09-19
Les mardis d’été, jour du grand marché hebdomadaire de Paimpol, ainsi que les jeudis, revivez, grâce à nos guides passionnés, la vie de ces « pêcheurs d’Islande » qui ont tant marqué l’histoire de la Cité des Islandais. Profitez d’une promenade commentée à la découverte des monuments historiques, de ruelles pavées, et de son port emblématique. Visite assurée si inscription de 7 personnes minimum ; sur réservation obligatoire. Rendez-vous à l’Office de Tourisme de Paimpol. Visite guidée gratuite dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine. .
Place de la République Office de Tourisme Paimpol 22500 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 20 83 16
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English :
L’événement Journées Européennes du Patrimoine – Visite guidée : Paimpol Cité des Islandais Paimpol a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de tourisme de Guingamp – Baie de Paimpol
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