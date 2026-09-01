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Journées européennes du patrimoine : Visite guidée « patrimoine photographique » Basilique du Sacré-Coeur Paray-le-Monial

samedi 19 septembre 2026 · Basilique du Sacré-Coeur · Paray-le-Monial

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
Basilique du Sacré-Coeur
Adresse
Avenue Jean Paul II
Ville
71600 Paray-le-Monial
Département
Saône-et-Loire
Tarif
Gratuit Gratuit

Paray-le-Monial

Journées européennes du patrimoine : Visite guidée « patrimoine photographique »

Basilique du Sacré-Coeur Avenue Jean Paul II Paray-le-Monial Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:30:00
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-19

Dans les cadre des journées européennes du patrimoine, un guide conférencier vous conduit à la découverte de la Basilique du Sacré-Cœur et du centre historique de la ville.   .

Basilique du Sacré-Coeur Avenue Jean Paul II Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 85 10 92  contact@tourisme-paraylemonial.fr

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English : Journées européennes du patrimoine : Visite guidée « patrimoine photographique »

L’événement Journées européennes du patrimoine : Visite guidée « patrimoine photographique » Paray-le-Monial a été mis à jour le 2026-09-01 par PARAY-LE-MONIAL │ OT de Paray-le-Monial | Cat.I

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