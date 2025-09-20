JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE | VISITE GUIDÉE SUR L’ÉGLISE ET L’ABBAYE Labastide-Clermont

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE | VISITE GUIDÉE SUR L’ÉGLISE ET L’ABBAYE Labastide-Clermont samedi 20 septembre 2025.

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE | VISITE GUIDÉE SUR L’ÉGLISE ET L’ABBAYE

EGLISE SAINT-LOUP Labastide-Clermont Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 15:00:00

fin : 2025-09-20

Date(s) :

2025-09-20

A la découverte de Labastide-Clermont. La visite guidée vous mènera de l’église Saint-Loup, jusqu’aux vestiges de l’abbaye.

Cette année encore, les 3 Communautés de Communes du Sud Toulousain (Bassin Auterivain, Cœur de Garonne et Volvestre) s’associent pour vous proposer un programme d’animations près de Toulouse dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine 2025 !

L’accès à l’ensemble des lieux est gratuit sauf mention contraire dans le descriptif.

Bonnes visites ! .

EGLISE SAINT-LOUP Labastide-Clermont 31370 Haute-Garonne Occitanie +33 5 34 47 87 00

English :

Discover Labastide-Clermont. The guided tour takes you from the Saint-Loup church to the remains of the abbey.

German :

Gehen Sie auf Entdeckungsreise durch Labastide-Clermont. Der Rundgang führt Sie von der Kirche Saint-Loup bis zu den Überresten der Abtei.

Italiano :

Scoprite Labastide-Clermont. La visita guidata vi porterà dalla chiesa di Saint-Loup ai resti dell’abbazia.

Espanol :

Descubra Labastide-Clermont. La visita guiada le llevará desde la iglesia de Saint-Loup hasta los restos de la abadía.

L’événement JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE | VISITE GUIDÉE SUR L’ÉGLISE ET L’ABBAYE Labastide-Clermont a été mis à jour le 2025-08-26 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE