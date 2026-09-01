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Journées Européennes du Patrimoine : visite insolite de l’église Notre Dame de Surgères Stand de l’APPS Surgères

samedi 19 septembre 2026 · Stand de l'APPS · Surgères

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Stand de l'APPS
Adresse
Parvis des remparts
Ville
17700 Surgères
Département
Charente-Maritime
Tarif

Surgères

Journées Européennes du Patrimoine : visite insolite de l’église Notre Dame de Surgères

Stand de l’APPS Parvis des remparts Surgères Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 15:00:00
fin : 2026-09-20 15:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, l’Atelier du Patrimoine en Pays Surgérien vous propose une visite insolite de l’Eglise Notre-Dame de Surgères.
Départ au stand de l’A.P.P.S sur le Parvis des Remparts
  .

Stand de l’APPS Parvis des remparts Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 37 84 90  atelierpatsurgeres@gmail.com

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English :

As part of European Heritage Days, the Atelier du Patrimoine en Pays Surgérien invites you to a unique tour of the Church of Notre-Dame de Surgères.
The tour departs from the A.P.P.S. booth on the Parvis des Remparts.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine : visite insolite de l’église Notre Dame de Surgères Surgères a été mis à jour le 2026-09-11 par Le Comptoir Local® – Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin

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