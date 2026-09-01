Journées Européennes du Patrimoine : visite insolite de l’église Notre Dame de Surgères Stand de l’APPS Surgères

Informations pratiques

Surgères

Journées Européennes du Patrimoine : visite insolite de l’église Notre Dame de Surgères

Stand de l’APPS Parvis des remparts Surgères Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 15:00:00

fin : 2026-09-20 15:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, l’Atelier du Patrimoine en Pays Surgérien vous propose une visite insolite de l’Eglise Notre-Dame de Surgères.

Départ au stand de l’A.P.P.S sur le Parvis des Remparts

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Stand de l’APPS Parvis des remparts Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 37 84 90 atelierpatsurgeres@gmail.com

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English :

As part of European Heritage Days, the Atelier du Patrimoine en Pays Surgérien invites you to a unique tour of the Church of Notre-Dame de Surgères.

The tour departs from the A.P.P.S. booth on the Parvis des Remparts.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine : visite insolite de l’église Notre Dame de Surgères Surgères a été mis à jour le 2026-09-11 par Le Comptoir Local® – Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin