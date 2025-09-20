Journées Européennes du Patrimoine Visite libre/commentée du Moulin Cavier de la Guénaudière Moulin Cavier de la Guénaudière Grez-en-Bouère

Journées Européennes du Patrimoine Visite libre/commentée du Moulin Cavier de la Guénaudière

Moulin Cavier de la Guénaudière La Guenaudière Grez-en-Bouère Mayenne

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

2025-09-20 2025-09-21

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, découvrez le Moulin Cavier de la Guénaudière !

Le moulin Cavier de la Guénaudière tient son nom de la cave sur laquelle il est construit. Les moulins dits “caviers” sont apparus au XVIᵉ siècle au sud de la Loire et ont été construits jusqu’au milieu du XIXᵉ siècle. Classé au titre des monuments historiques en 1984, celui-ci est le dernier existant en Mayenne.

Situé sur la commune de Grez-en-Bouère, il a été construit en 1830, pour seconder un moulin à eau situé au bord de l’étang en bas de la colline, aujourd’hui en ruines. Le moulin a connu moins d’un siècle d’activité puisque, dès 1880-1890, la Révolution Industrielle marque la fin des unités de production de farine due à l’apparition des machines à vapeur. Site en extérieur libre d’accès.

> Visites commentées le dimanche à 10h et 15h (inscription obligatoire 02 43 64 37 44). .

Moulin Cavier de la Guénaudière La Guenaudière Grez-en-Bouère 53290 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 64 37 44

English :

As part of the European Heritage Days, discover the Cavier de la Guénaudière mill!

German :

Entdecken Sie im Rahmen der Europäischen Tage des Kulturerbes die Mühle Cavier de la Guénaudière!

Italiano :

Nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio, scoprite il mulino Cavier de la Guénaudière!

Espanol :

En el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio, ¡descubra el molino de Cavier de la Guénaudière!

