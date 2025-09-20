Journées Européennes du Patrimoine Visite libre de la chapelle de Sainte-Marine Rue du bac Combrit
Rue du bac Chapelle de Sainte Marine Combrit Finistère
Début : 2025-09-20 10:00:00
fin : 2025-09-21 18:00:00
2025-09-20
La très charmante chapelle de Sainte-Marine se situe en haut du port avec une vue imprenable.
Dédiée à saint Voran, cette chapelle fut édifiée au XVIe siècle et agrandit au XXe siècle grâce aux pierres d’une église de la région de Concarneau. On peut y voir une statuaire ancienne, des vitraux contemporains ainsi que des ex-voto marins suspendus à la charpente. .
Rue du bac Chapelle de Sainte Marine Combrit 29120 Finistère Bretagne +33 898 51 94 40
