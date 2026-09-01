Informations pratiques

Plomeur

Journées Européennes du Patrimoine – Visite libre de la chapelle Notre-Dame de Tréminou

Route de Saint-Jean-Trolimon Plomeur Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Chef d’œuvre du patrimoine communal, nichée dans un bocage champêtre, la chapelle Notre-Dame de Tréminou date du XIIIe siècle. Elle a été restaurée au XIVe puis au XVIe siècle. La maîtresse-vitre date de cette période (style flamboyant).

La toiture a été refaite en 1964. La chaire à prêcher extérieure est surmontée d’une croix très ancienne. À l’intérieur quelques statues du XVI-XVIIe siècle. Tréminou fut, en 1675, un haut lieu de la révolte des Bonnets rouges.

La fontaine se trouve à Lestréminou à 500 mètres au sud. À l’ouest, à 150 mètres de la chapelle, dans un talus, une stèle de l’âge de fer témoigne de l’ancien culte celtique.

L’association Les Amis de la chapelle de Tréminou assure les permanences à la chapelle. .

Route de Saint-Jean-Trolimon Plomeur 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 82 07 22

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English :

L’événement Journées Européennes du Patrimoine – Visite libre de la chapelle Notre-Dame de Tréminou Plomeur a été mis à jour le 2026-09-02 par OT Destination Pays Bigouden