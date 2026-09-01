Informations pratiques

Guilvinec

Journées Européennes du patrimoine – Visite libre de la Chapelle Saint-Trémeur

Prat An Ilis Guilvinec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Une occasion de découvrir ou redécouvrir la richesse de notre patrimoine bigouden et en même temps de visiter la chapelle Saint Trémeur avec sa fontaine et son four à pain.

À découvrir également dans la chapelle, l’exposition » Rites sacrés et croyances populaires » de Hélène Barazer. .

Prat An Ilis Guilvinec 29730 Finistère Bretagne +33 6 03 85 96 19

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English :

L’événement Journées Européennes du patrimoine – Visite libre de la Chapelle Saint-Trémeur Guilvinec a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Destination Pays Bigouden