Journées Européennes du Patrimoine: Visite libre de la Chapelle Sainte-Lucie Mirmande

Mirmande Drôme

Tarif : – –

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-20

La chapelle Sainte Lucie, en cours de restauration avec l’aide de la Fondation du Patrimoine,

Mirmande 26270 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 63 03 90 mairie@mirmande.org

English:

The Sainte Lucie chapel, currently being restored with the help of the Fondation du Patrimoine,

German:

Die Kapelle Sainte Lucie, die mit Hilfe der Stiftung für das Kulturerbe restauriert wird,

Italiano:

La cappella Sainte Lucie, attualmente in fase di restauro con l’aiuto della Fondation du Patrimoine,

Espanol:

La capilla Sainte Lucie, actualmente en restauración con la ayuda de la Fundación del Patrimonio,

