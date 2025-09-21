Journées Européennes du Patrimoine visite libre de la Citadelle Sisteron

La Citadelle Sisteron Alpes-de-Haute-Provence

Début : 2025-09-21 09:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-21

Venez découvrir le fleuron du patrimoine sisteronais !

Cita’Photo livret-jeu « À la recherche des éléments architecturaux de la Citadelle », disponible gratuitement à l’entrée du monument. Prévoir un crayon à papier.

La Citadelle Sisteron 04200 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 61 06 00 citadelle@atmsisteron.fr

English :

Come and discover the jewel of Sisterone’s heritage!

Cita?Photo: booklet-game « In search of the architectural elements of the Citadel », available free of charge at the entrance to the monument. Please bring a pencil.

German :

Entdecken Sie das Prunkstück des Kulturerbes von Sisteron!

Cita?Photo: Spielbuch « À la recherche des éléments architecturaux de la Citadelle » (Auf der Suche nach den architektonischen Elementen der Zitadelle), kostenlos am Eingang des Denkmals erhältlich. Einen Bleistift mitbringen.

Italiano :

Venite a scoprire il fiore all’occhiello del patrimonio di Sisterone!

Cita?Foto: libretto-gioco « Alla ricerca degli elementi architettonici della Cittadella », disponibile gratuitamente all’ingresso del monumento. Portare una matita.

Espanol :

¡Venga a descubrir la joya de la corona del patrimonio de Sisterone!

Cita: cuadernillo-juego « En busca de los elementos arquitectónicos de la Ciudadela », disponible gratuitamente en la entrada del monumento. Traiga un lápiz.

