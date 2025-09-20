Journées Européennes du Patrimoine Visite libre de la Maison Michaud Écomusée Maison Michaud Chapelle-des-Bois

Journées Européennes du Patrimoine Visite libre de la Maison Michaud Écomusée Maison Michaud Chapelle-des-Bois samedi 20 septembre 2025.

Journées Européennes du Patrimoine Visite libre de la Maison Michaud

Écomusée Maison Michaud 26 combe des cives Chapelle-des-Bois Doubs

Tarif : 3.5 – 3.5 – EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-20 12:00:00

Date(s) :

2025-09-20 2025-09-21

Visite libre de l’écomusée.

Supports de visite à disposition.

Entrée à tarif réduit pour les Journées du Patrimoine.

Située à 1100 m d’altitude, la Maison Michaud, typique ferme à tuyé du Haut-Doubs, a bravé les siècles depuis 1683. Plongez au cœur de la vie des paysans du massif du Jura du 17e siècle jusqu’au début du 20e siècle.

Durant cette visite, vous allez parcourir les 800 m2 d’exposition et les 2000 objets exposés.

Vous découvrirez comment les paysans se sont adaptés avec beaucoup d’ingéniosité aux rudes et longs hivers ainsi que les solutions qu’ils ont trouvées dans cette vie en autarcie architecture durable en adéquation avec son environnement, savoir-faire, modes de vie…

Exposition 2025 « Et si on parlait des femmes… ? » .

Écomusée Maison Michaud 26 combe des cives Chapelle-des-Bois 25240 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 69 27 42 ecomusee.jura@gmail.com

English : Journées Européennes du Patrimoine Visite libre de la Maison Michaud

German : Journées Européennes du Patrimoine Visite libre de la Maison Michaud

Italiano :

Espanol :

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Visite libre de la Maison Michaud Chapelle-des-Bois a été mis à jour le 2025-09-17 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS