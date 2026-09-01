Informations pratiques

Bourges

Journées Européennes du Patrimoine : Visite libre de la salle du Duc Jean à l’Hôtel du Département du Cher

Place Marcel Plaisant Bourges Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 16:00:00

fin : 2026-09-18 22:00:00

Date(s) :

2026-09-18 2026-09-19

Découvrez la salle du duc Jean, un espace patrimonial remarquable de l’Hôtel du Département, témoin de plus d’un siècle d’histoire.

À l’occasion de cette ouverture au public, découvrez la salle du duc Jean, l’un des espaces patrimoniaux les plus remarquables de l’Hôtel du Département à Bourges.

Restaurée au début du XXe siècle, cette salle d’apparat témoigne de l’évolution du bâtiment à travers son architecture et ses décors. Une visite libre pour porter un nouveau regard sur ce lieu chargé d’histoire et mieux connaître le patrimoine de l’Hôtel du Département.

Rendez-vous vendredi 18 septembre de 16h à 22h et samedi 19 septembre de 10h à 12h et de 14h à 16h.

Visite libre, sans réservation. .

Place Marcel Plaisant Bourges 18023 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 27 80 00

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English :

Discover the Duke Jean Hall, a remarkable historic space at the Hôtel du Département that bears witness to more than a century of history.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine : Visite libre de la salle du Duc Jean à l’Hôtel du Département du Cher Bourges a été mis à jour le 2026-09-10 par OT BOURGES