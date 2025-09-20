Journées Européennes du Patrimoine Visite libre de la Tour de Grède Tour de Grède Oloron-Sainte-Marie

Journées Européennes du Patrimoine Visite libre de la Tour de Grède

Tour de Grède 50 Rue Dalmais Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Ouverture exceptionnelle pour les Journées du patrimoine.

Avant de monter au somment de cette tour du XIVe siècle pour profiter d’un panorama à 360° vous serez accueilli par l’ours, la chouette effraie, la genette, le coq de bruyère, la fouine ou autres animaux naturalisés présentés dans ce lieu.

Une occasion de découvrir la faune pyrénéenne. .

Tour de Grède 50 Rue Dalmais Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 14 57 18 21

