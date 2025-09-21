Journées Européennes du Patrimoine visite libre de la Tour Tournemire Martel

Tour Tournemire Martel Lot

Gratuit

Début : 2025-09-21 10:30:00

fin : 2025-09-21

2025-09-21

Découverte des anciens graffitis avec Guillaume Fréchon

Limité à 20 personnes, accès difficile

Informations 05.65.37.30.03

Sur réservation uniquement

Tour Tournemire Martel 46600 Lot Occitanie

English :

Discover ancient graffiti with Guillaume Fréchon

Limited to 20 people, difficult access

Information: 05.65.37.30.03

By reservation only

German :

Entdeckung alter Graffiti mit Guillaume Fréchon

Begrenzt auf 20 Personen, schwieriger Zugang

Informationen: 05.65.37.30.03

Nur mit Reservierung

Italiano :

Alla scoperta dei graffiti antichi con Guillaume Fréchon

Limitato a 20 persone, accesso difficile

Informazioni: 05.65.37.30.03

Solo su prenotazione

Espanol :

Descubrir los graffiti antiguos con Guillaume Fréchon

Limitado a 20 personas, acceso difícil

Información: 05.65.37.30.03

Sólo con reserva

