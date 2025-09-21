Journées Européennes du Patrimoine visite libre de la Tour Tournemire Martel
Tour Tournemire Martel Lot
Début : 2025-09-21 10:30:00
2025-09-21
Découverte des anciens graffitis avec Guillaume Fréchon
Limité à 20 personnes, accès difficile
Informations 05.65.37.30.03
Sur réservation uniquement
Tour Tournemire Martel 46600 Lot Occitanie
English :
Discover ancient graffiti with Guillaume Fréchon
Limited to 20 people, difficult access
Information: 05.65.37.30.03
By reservation only
German :
Entdeckung alter Graffiti mit Guillaume Fréchon
Begrenzt auf 20 Personen, schwieriger Zugang
Informationen: 05.65.37.30.03
Nur mit Reservierung
Italiano :
Alla scoperta dei graffiti antichi con Guillaume Fréchon
Limitato a 20 persone, accesso difficile
Informazioni: 05.65.37.30.03
Solo su prenotazione
Espanol :
Descubrir los graffiti antiguos con Guillaume Fréchon
Limitado a 20 personas, acceso difícil
Información: 05.65.37.30.03
Sólo con reserva
