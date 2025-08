Journées Européennes du patrimoine « Visite libre de l’abbaye et des bâtiments conventuels » Rue de l’abbaye Saint-Amant-de-Boixe

Rue de l’abbaye Abbaye Saint-Amant-de-Boixe Charente

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

2025-09-20

Une plongée au cœur du patrimoine médiéval !

Rue de l’abbaye Abbaye Saint-Amant-de-Boixe 16330 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 94 24 27

English :

A plunge into the heart of medieval heritage!

German :

Eine Reise ins Herz des mittelalterlichen Erbes!

Italiano :

Un’immersione nel cuore del patrimonio medievale!

Espanol :

¡Una inmersión en el corazón del patrimonio medieval!

L'événement Journées Européennes du patrimoine « Visite libre de l'abbaye et des bâtiments conventuels » Saint-Amant-de-Boixe a été mis à jour le 2025-08-01