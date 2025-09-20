Journées européennes du patrimoine visite libre de l’abbaye Saint-Maurice Lieu-dit Laula Blasimon

Journées européennes du patrimoine visite libre de l'abbaye Saint-Maurice Lieu-dit Laula Blasimon samedi 20 septembre 2025.

Lieu-dit Laula Abbaye Saint-Maurice Blasimon Gironde

Gratuit

Gratuit

2025-09-20

fin : 2025-09-20

2025-09-20 2025-09-21

Fondée au début du VIIIᵉ siècle, entre 721 et 724, l’abbaye Saint-Maurice de Blasimon témoigne d’une histoire ancienne et riche. Ses bâtiments actuels, marqués par l’architecture romane et gothique, datent en grande partie du XIIIᵉ siècle. Au cœur d’un jardin, les visiteurs pourront découvrir les ruines du cloître, attenantes à l’église, qui invitent à imaginer la vie monastique d’autrefois. La visite libre de l’abbaye et de son cloître est proposée tout le week-end, offrant à chacun l’occasion de parcourir ce site patrimonial exceptionnel à son rythme. .

Lieu-dit Laula Abbaye Saint-Maurice Blasimon 33540 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 71 52 12

