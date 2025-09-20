Journées Européennes du Patrimoine Visite libre de l’église du Cambon Castelnau-de-Mandailles

Journées Européennes du Patrimoine Visite libre de l’église du Cambon Castelnau-de-Mandailles samedi 20 septembre 2025.

Journées Européennes du Patrimoine Visite libre de l’église du Cambon

Castelnau-de-Mandailles Aveyron

Début : Samedi 2025-09-20

fin : 2025-09-21

2025-09-20

Pour les Journées européennes du patrimoine, venez découvrir en visite libre l’église du Cambon, remarquable édifice roman du XIIᵉ siècle construit par les moines d’Aubrac.

Ce grand et bel édifice, qui a fêté en 2024 le centenaire de son classement au titre des Monuments historiques, a été remanié en 1530 par Salvan et servit de lieu de retraite régulier à François d’Estaing.

Parmi ses éléments remarquables :

Ses trois absides

Sa voûte de nef centrale refaite à la fin du XVᵉ siècle

Ses six chapelles gothiques autour du chœur

Ses cloches, réputées pour chasser les orages

de 7 à 99 ans gratuit

Visite libre un support descriptif et historique papier sera disponible à l’entrée. .

Castelnau-de-Mandailles 12500 Aveyron Occitanie +33 5 65 48 71 45

English :

For the European Heritage Days, come and visit the Cambon church, a remarkable 12th-century Romanesque building built by the monks of Aubrac.

German :

Anlässlich der Europäischen Tage des Denkmals können Sie die Kirche von Cambon, ein bemerkenswertes romanisches Gebäude aus dem 12. Jahrhundert, das von den Mönchen von Aubrac erbaut wurde, besichtigen.

Italiano :

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, partecipate alla visita guidata della chiesa di Cambon, un notevole edificio romanico del XII secolo costruito dai monaci di Aubrac.

Espanol :

Con motivo de las Jornadas Europeas del Patrimonio, venga a hacer una visita guiada a la iglesia de Cambon, notable edificio románico del siglo XII construido por los monjes de Aubrac.

