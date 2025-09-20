Journées Européennes du Patrimoine > Visite libre de l’église du Vicel Le Vicel

Journées Européennes du Patrimoine > Visite libre de l’église du Vicel Le Vicel samedi 20 septembre 2025.

Journées Européennes du Patrimoine > Visite libre de l’église du Vicel

Rue de l’Église Le Vicel Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

Date(s) :

2025-09-20

samedi 20 septembre 2025 de 14h à 18h

dimanche 21 septembre 2025 de 14h à 18h

Visite de l’église et présentation des restaurations effectuées

Tarif 5 euros , gratuit pour les moins de 16 ans .

Rue de l’Église Le Vicel 50760 Manche Normandie

English : Journées Européennes du Patrimoine > Visite libre de l’église du Vicel

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Journées Européennes du Patrimoine > Visite libre de l’église du Vicel Le Vicel a été mis à jour le 2025-08-25 par OT Cotentin Le Val de Saire