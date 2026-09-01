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AGENDA · Épreville-en-Lieuvin

Journées Européennes du Patrimoine : visite libre de l’église Épreville-en-Lieuvin

samedi 19 septembre 2026 · Épreville-en-Lieuvin

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
Eglise
Ville
27560 Épreville-en-Lieuvin
Département
Eure
Tarif

Épreville-en-Lieuvin

Journées Européennes du Patrimoine : visite libre de l’église

Eglise Épreville-en-Lieuvin Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Venez découvrir le patrimoine d’Epreville-en-Lieuvin.

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, nous ouvrirons les portes de notre église fraichement restaurée !

Sur ces deux jours, de 10h à 17h, nous serons sur place pour vous raconter son histoire !

Nous vous donnons donc rendez vous les 19 et 20 septembre 2026 à l’église Saint Martin.   .

Eglise Épreville-en-Lieuvin 27560 Eure Normandie +33 2 32 45 44 19  ma.eprevilleenlieuvin@orange.fr

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English : Journées Européennes du Patrimoine : visite libre de l’église

L’événement Journées Européennes du Patrimoine : visite libre de l’église Épreville-en-Lieuvin a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de Tourisme Lieuvin Pays d’Auge

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