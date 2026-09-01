Journées Européennes du Patrimoine : visite libre de l’église Épreville-en-Lieuvin
samedi 19 septembre 2026 · Épreville-en-Lieuvin
Informations pratiques
Épreville-en-Lieuvin
Journées Européennes du Patrimoine : visite libre de l’église
Eglise Épreville-en-Lieuvin Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Venez découvrir le patrimoine d’Epreville-en-Lieuvin.
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, nous ouvrirons les portes de notre église fraichement restaurée !
Sur ces deux jours, de 10h à 17h, nous serons sur place pour vous raconter son histoire !
Nous vous donnons donc rendez vous les 19 et 20 septembre 2026 à l’église Saint Martin. .
Eglise Épreville-en-Lieuvin 27560 Eure Normandie +33 2 32 45 44 19 ma.eprevilleenlieuvin@orange.fr
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English : Journées Européennes du Patrimoine : visite libre de l’église
L’événement Journées Européennes du Patrimoine : visite libre de l’église Épreville-en-Lieuvin a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de Tourisme Lieuvin Pays d’Auge