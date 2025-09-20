Journées Européennes du Patrimoine Visite libre de l’église Notre-Dame Courgeon

Journées Européennes du Patrimoine Visite libre de l’église Notre-Dame Courgeon samedi 20 septembre 2025.

Eglise Notre-Dame Courgeon Orne

Début : Samedi Samedi 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-20

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, visite libre de l’église Notre-Dame. .

Eglise Notre-Dame Courgeon 61400 Orne Normandie +33 2 33 83 34 37

