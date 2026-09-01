Journées Européennes du Patrimoine Visite libre de l’église Notre-Dame Courgeon
samedi 19 septembre 2026 · Courgeon
Informations pratiques
Courgeon
Journées Européennes du Patrimoine Visite libre de l’église Notre-Dame
Église Notre-Dame Courgeon Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Visite libre de l’église Notre-Dame à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine. .
Église Notre-Dame Courgeon 61400 Orne Normandie +33 2 33 25 15 06
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English : Journées Européennes du Patrimoine Visite libre de l’église Notre-Dame
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Visite libre de l’église Notre-Dame Courgeon a été mis à jour le 2026-09-01 par OT DE MORTAGNE AU PERCHE
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