Informations pratiques

Courgeon

Journées Européennes du Patrimoine Visite libre de l’église Notre-Dame

Église Notre-Dame Courgeon Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Visite libre de l’église Notre-Dame à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine. .

Église Notre-Dame Courgeon 61400 Orne Normandie +33 2 33 25 15 06

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English : Journées Européennes du Patrimoine Visite libre de l’église Notre-Dame

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Visite libre de l’église Notre-Dame Courgeon a été mis à jour le 2026-09-01 par OT DE MORTAGNE AU PERCHE