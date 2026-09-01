Informations pratiques

Saint-Aquilin-de-Corbion

Journées Européennes du Patrimoine Visite libre de l’église Notre-Dame de l’Assomption

Église Notre-Dame de l’Assomption Saint-Aquilin-de-Corbion Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19 09:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Visite libre de l’église Notre-Dame de l’Assomption, à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine. .

Église Notre-Dame de l’Assomption Saint-Aquilin-de-Corbion 61380 Orne Normandie +33 2 33 34 43 04

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English : Journées Européennes du Patrimoine Visite libre de l’église Notre-Dame de l’Assomption

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Visite libre de l’église Notre-Dame de l’Assomption Saint-Aquilin-de-Corbion a été mis à jour le 2026-09-01 par OT DE MORTAGNE AU PERCHE