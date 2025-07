Journées Européennes du patrimoine Visite libre de l’église Notre-Dame Jaudrais

Journées Européennes du patrimoine Visite libre de l'église Notre-Dame Jaudrais samedi 20 septembre 2025.

Journées Européennes du patrimoine Visite libre de l’église Notre-Dame

Jaudrais Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 12:00:00

Date(s) :

2025-09-20

L'église est entourée de son ancien cimetière. De forme très allongée, la nef présente des portes et fenêtres en plein cintre remaniées. La charpente est lambrissée en voûte du 18 ème siècle. Visite libre de l'église Saint-Jean-Baptiste selon les horaires d'ouverture.

Seule église du canton à relever du clergé séculier. Elle est entouré de son ancien cimetière. De forme très allongée, la nef présente des portes et fenêtres en plein cintre remaniées. La charpente est lambrissée en voûte avec des poutres décorées datant de 1769. Elle renferme des retables du XVIIème siècle ainsi qu’un banc d’oeuvre en chêne massif de la même époque. La cloche du XVIème siècle est inscrite à l’inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques. Visite libre de l’église Saint-Jean-Baptiste selon les horaires d’ouverture. .

Jaudrais 28250 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 37 68 59 toursme@foretsduperche.fr

English :

The church is surrounded by its former cemetery. The nave is elongated and features reworked round-arched doors and windows. The roof frame is panelled with 18th-century vaulting. Free admission to Saint-Jean-Baptiste church during opening hours.

German :

Die Kirche ist von ihrem alten Friedhof umgeben. Das Kirchenschiff ist sehr langgestreckt und weist umgebaute Rundbogenfenster und -türen auf. Der Dachstuhl ist mit einem Gewölbe aus dem 18. Jahrhundert getäfelt. Jahrhundert. Freie Besichtigung der Kirche Saint-Jean-Baptiste gemäß den Öffnungszeiten.

Italiano :

La chiesa è circondata dal suo antico cimitero. La navata è molto allungata, con porte ad arco e finestre alterate. La struttura del tetto è rivestita con volte del XVIII secolo. La chiesa di Saint-Jean-Baptiste è aperta al pubblico durante gli orari di apertura.

Espanol :

La iglesia está rodeada por su antiguo cementerio. La nave es muy alargada, con puertas arqueadas y ventanas alteradas. El armazón del tejado está revestido con bóvedas del siglo XVIII. La iglesia de Saint-Jean-Baptiste está abierta al público en horario de apertura.

