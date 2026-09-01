Journées Européennes du Patrimoine – Visite libre de l’église Saint-Aubin Boëcé
dimanche 20 septembre 2026 · Boëcé
Informations pratiques
Boëcé
Journées Européennes du Patrimoine – Visite libre de l’église Saint-Aubin
Église Saint-Aubin Boëcé Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Visite libre de l’église Saint-Aubin, à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine. .
Église Saint-Aubin Boëcé 61560 Orne Normandie +33 2 33 83 72 98
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English : Journées Européennes du Patrimoine – Visite libre de l’église Saint-Aubin
L’événement Journées Européennes du Patrimoine – Visite libre de l’église Saint-Aubin Boëcé a été mis à jour le 2026-09-04 par OT DE MORTAGNE AU PERCHE