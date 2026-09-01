Informations pratiques

Boëcé

Journées Européennes du Patrimoine – Visite libre de l’église Saint-Aubin

Église Saint-Aubin Boëcé Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Visite libre de l’église Saint-Aubin, à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine. .

Église Saint-Aubin Boëcé 61560 Orne Normandie +33 2 33 83 72 98

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English : Journées Européennes du Patrimoine – Visite libre de l’église Saint-Aubin

L’événement Journées Européennes du Patrimoine – Visite libre de l’église Saint-Aubin Boëcé a été mis à jour le 2026-09-04 par OT DE MORTAGNE AU PERCHE