Journées Européennes du Patrimoine Visite libre de l’Eglise Saint Clair Rue de la Vieille Église Donville-les-Bains

Rue de la Vieille Église Eglise Saint Clair Donville-les-Bains Manche

Début : Samedi Samedi 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 17:00:00

2025-09-20

Visite libre de l’église qui a été édifiée sur l’emplacement d’une villa romaine, des amphores et vestiges de murs de briques étayant cette hypothèse.

Des textes anciens (1150-1186) en font état. Le seigneur de Donville fit don du bâtiment et de ses terres au 13è siècle…

Sans qu’il soit possible de dater précisément sa construction, ce lieu de culte a été dédicacé à Saint Clair dès le 9è siècle, Saint Clair étant venu méditer et prier pendant deux ans près de la fontaine qui porte son nom. Cette fontaine est toujours présente dans le petit chemin longeant le cimetière et descendant vers le marais. .

Rue de la Vieille Église Eglise Saint Clair Donville-les-Bains 50350 Manche Normandie +33 2 33 91 28 50

