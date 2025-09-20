Journées Européennes du patrimoine Visite libre de l’église Saint-Denis de Morvilliers Morvilliers
Morvilliers Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : 
Début : 2025-09-20 10:00:00
fin : 2025-09-21 18:00:00
Début : 2025-09-20 10:00:00
fin : 2025-09-21 18:00:00
Date(s) :
2025-09-20
Visite libre de l’église Saint-Denis selon les horaires d’ouverture.
Morvilliers 28340 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 37 68 59 toursme@foretsduperche.fr
English :
Self-guided tour of Saint-Denis church during opening hours.
German :
Freie Besichtigung der Kirche Saint-Denis gemäß den Öffnungszeiten.
Italiano :
Visitate la chiesa di Saint-Denis durante gli orari di apertura.
Espanol :
Visite la iglesia de Saint-Denis en horario de apertura.
L’événement Journées Européennes du patrimoine Visite libre de l’église Saint-Denis de Morvilliers Morvilliers a été mis à jour le 2025-08-17 par OTs DU PERCHE