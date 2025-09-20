Journées Européennes du patrimoine Visite libre de l’église Saint-Denis de Morvilliers Morvilliers

Morvilliers Eure-et-Loir

Gratuit

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-20

Visite libre de l’église Saint-Denis selon les horaires d’ouverture.

Morvilliers 28340 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 37 68 59 toursme@foretsduperche.fr

English :

Self-guided tour of Saint-Denis church during opening hours.

German :

Freie Besichtigung der Kirche Saint-Denis gemäß den Öffnungszeiten.

Italiano :

Visitate la chiesa di Saint-Denis durante gli orari di apertura.

Espanol :

Visite la iglesia de Saint-Denis en horario de apertura.

