Journées Européennes du Patrimoine – Visite libre de l’église Saint-Denis Saint-Denis-sur-Huisne
dimanche 20 septembre 2026 · Saint-Denis-sur-Huisne
Informations pratiques
Saint-Denis-sur-Huisne
Journées Européennes du Patrimoine – Visite libre de l’église Saint-Denis
Église Saint-Denis Saint-Denis-sur-Huisne Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Visite libre de l’église Saint-Denis, à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine. .
Église Saint-Denis Saint-Denis-sur-Huisne 61400 Orne Normandie +33 2 33 25 30 59
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English : Journées Européennes du Patrimoine – Visite libre de l’église Saint-Denis
L’événement Journées Européennes du Patrimoine – Visite libre de l’église Saint-Denis Saint-Denis-sur-Huisne a été mis à jour le 2026-09-04 par OT DE MORTAGNE AU PERCHE