Informations pratiques

Saint-Denis-sur-Huisne

Journées Européennes du Patrimoine – Visite libre de l’église Saint-Denis

Église Saint-Denis Saint-Denis-sur-Huisne Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Visite libre de l’église Saint-Denis, à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine. .

Église Saint-Denis Saint-Denis-sur-Huisne 61400 Orne Normandie +33 2 33 25 30 59

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English : Journées Européennes du Patrimoine – Visite libre de l’église Saint-Denis

L’événement Journées Européennes du Patrimoine – Visite libre de l’église Saint-Denis Saint-Denis-sur-Huisne a été mis à jour le 2026-09-04 par OT DE MORTAGNE AU PERCHE