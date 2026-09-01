Journées européennes du Patrimoine : visite libre de l’église Saint-Germain-la-Campagne
samedi 19 septembre 2026 · Saint-Germain-la-Campagne
Informations pratiques
Saint-Germain-la-Campagne
Journées européennes du Patrimoine : visite libre de l’église
Église Saint-Germain-la-Campagne Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 19:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
L’église est construite sur l’emplacement d’un temple dédié à Mercure. Les cinq baies des vitraux classés du XIVe siècle font l’objet d’un programme de restauration. .
Église Saint-Germain-la-Campagne 27230 Eure Normandie +33 2 32 44 71 33
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English : Journées européennes du Patrimoine : visite libre de l’église
L’événement Journées européennes du Patrimoine : visite libre de l’église Saint-Germain-la-Campagne a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de Tourisme Lieuvin Pays d’Auge