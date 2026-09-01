Informations pratiques

Saint-Germain-la-Campagne

Journées européennes du Patrimoine : visite libre de l’église

Église Saint-Germain-la-Campagne Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 19:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

L’église est construite sur l’emplacement d’un temple dédié à Mercure. Les cinq baies des vitraux classés du XIVe siècle font l’objet d’un programme de restauration. .

Église Saint-Germain-la-Campagne 27230 Eure Normandie +33 2 32 44 71 33

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Journées européennes du Patrimoine : visite libre de l’église

L’événement Journées européennes du Patrimoine : visite libre de l’église Saint-Germain-la-Campagne a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de Tourisme Lieuvin Pays d’Auge