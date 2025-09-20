Journées Européennes du Patrimoine Visite libre de l’Eglise Saint-Germain Soligny-la-Trappe
Journées Européennes du Patrimoine Visite libre de l’Eglise Saint-Germain Soligny-la-Trappe samedi 20 septembre 2025.
Journées Européennes du Patrimoine Visite libre de l’Eglise Saint-Germain
Eglise Saint-Germain Soligny-la-Trappe Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20 10:00:00
fin : 2025-09-21 18:00:00
Date(s) :
2025-09-20 2025-09-21
A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, visite libre de l’Eglise Saint-Germain. .
Eglise Saint-Germain Soligny-la-Trappe 61380 Orne Normandie +33 2 33 83 34 37
English : Journées Européennes du Patrimoine Visite libre de l’Eglise Saint-Germain
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Visite libre de l’Eglise Saint-Germain Soligny-la-Trappe a été mis à jour le 2025-08-25 par OT DE MORTAGNE AU PERCHE