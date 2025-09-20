Journées Européennes du Patrimoine Visite libre de l’Eglise Saint-Gervais Saint-Protais Feings
Journées Européennes du Patrimoine Visite libre de l’Eglise Saint-Gervais Saint-Protais Feings samedi 20 septembre 2025.
Journées Européennes du Patrimoine Visite libre de l’Eglise Saint-Gervais Saint-Protais
Eglise Saint-Gervais Saint-Protais Feings Orne
Eglise Saint-Gervais Saint-Protais, datant du XIIe siècle et en projet de restauration de ses murs extérieurs. Visite libre, à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine. .
Eglise Saint-Gervais Saint-Protais Feings 61400 Orne Normandie +33 2 33 83 34 37
