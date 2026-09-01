Informations pratiques

Saint-Grégoire-du-Vièvre

Journées européennes du Patrimoine : Visite libre de l’église

Eglise Saint-Grégoire-du-Vièvre Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Dans le cadre des Journées européennes du Patrimoine, l’église sera ouverte librement.

L’église remonte au 13e siècle. Le fief dépend des évêques d’Avranches du fait de leur baronnie de Saint-Philbert. L’édifice est en partie reconstruit après la guerre de Cent ans. De plan rectangulaire, il se compose d’une tour clocher (1886) appuyée contre la nef en maçonnerie alternée de silex et calcaire formant décor. Ce mur présente de nombreux graffiti, plusieurs compositions avec personnages et animaux, ainsi qu’un rebus sur le thème de l’injustice du monde, le tout réalisé au 16e siècle en éclats de silex noir. La nef se prolonge par le choeur éclairé de baies en tiers point à remplages, et chevet plat. Nef et choeur sont éclairés par une série de vitraux datés de 1895-1910, réalisés par Duhamel-Marette et Muraire. .

Eglise Saint-Grégoire-du-Vièvre 27450 Eure Normandie +33 2 32 42 80 57

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English : Journées européennes du Patrimoine : Visite libre de l’église

L’événement Journées européennes du Patrimoine : Visite libre de l’église Saint-Grégoire-du-Vièvre a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de Tourisme Lieuvin Pays d’Auge