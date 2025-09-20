Journées européennes du patrimoine visite libre de l’église Saint-Laurent Racécourt

Journées européennes du patrimoine visite libre de l’église Saint-Laurent Racécourt samedi 20 septembre 2025.

Journées européennes du patrimoine visite libre de l’église Saint-Laurent

2 route d’Ahéville Racécourt Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

Date(s) :

2025-09-20

Journées Européennes du Patrimoine visite libre de l’Église Saint Laurent

Visite libre de l’église de Racécourt

Ouverture des deux églises celle de Velotte et Tatignécourt et celle de Racécourt, situées sur le parcours des trois terroirs autour de BlayeTout public

0 .

2 route d’Ahéville Racécourt 88270 Vosges Grand Est +33 3 29 37 51 75

English :

European Heritage Days: open house at Saint Laurent church

Unguided tour of Racécourt church

Opening of the churches of Velotte and Tatignécourt and Racécourt, located on the route of the three terroirs around Blaye

German :

Europäische Tage des Kulturerbes: Freie Besichtigung der Kirche Saint Laurent

Freie Besichtigung der Kirche von Racécourt

Öffnung der beiden Kirchen von Velotte und Tatignécourt und Racécourt, die auf der Route der drei Terroirs um Blaye liegen

Italiano :

Giornate europee del patrimonio: visita gratuita della chiesa di Saint Laurent

Visita gratuita della chiesa di Racécourt

Apertura delle chiese di Velotte e Tatignécourt e Racécourt, situate sul percorso dei tre terroir intorno a Blaye

Espanol :

Jornadas Europeas del Patrimonio: visita gratuita de la iglesia de Saint Laurent

Visita libre de la iglesia de Racécourt

Apertura de las iglesias de Velotte y Tatignécourt y Racécourt, situadas en la ruta de los tres terruños en torno a Blaye

L’événement Journées européennes du patrimoine visite libre de l’église Saint-Laurent Racécourt a été mis à jour le 2025-08-26 par OT MIRECOURT