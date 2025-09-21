Journées Européennes du Patrimoine -Visite libre de l’église saint-léonard de bourg-philippe Rue des Anges Chemazé
Journées Européennes du Patrimoine -Visite libre de l’église saint-léonard de bourg-philippe Rue des Anges Chemazé dimanche 21 septembre 2025.
Journées Européennes du Patrimoine -Visite libre de l’église saint-léonard de bourg-philippe
Rue des Anges Eglise Saint-Léonard de Bourg-Philippe Chemazé Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-21 12:00:00
fin : 2025-09-21
Date(s) :
2025-09-21
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, découvrez l’église Saint-Léonard de Bourg Philippe.
Visite libre de l’église Saint-Léonard de Bourg-Philippe à Chemazé. .
Rue des Anges Eglise Saint-Léonard de Bourg-Philippe Chemazé 53200 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 70 22 58
English :
As part of the European Heritage Days, discover the Saint-Léonard church in Bourg Philippe.
German :
Entdecken Sie im Rahmen der Europäischen Tage des Kulturerbes die Kirche Saint-Léonard in Bourg Philippe.
Italiano :
Nell’ambito delle Giornate europee del patrimonio, scoprite la chiesa di Saint-Léonard a Bourg Philippe.
Espanol :
En el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio, descubra la iglesia Saint-Léonard de Bourg Philippe.
L’événement Journées Européennes du Patrimoine -Visite libre de l’église saint-léonard de bourg-philippe Chemazé a été mis à jour le 2025-09-12 par SUD MAYENNE