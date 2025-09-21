Journées Européennes du Patrimoine -Visite libre de l’église saint-léonard de bourg-philippe Rue des Anges Chemazé

Eglise Saint-Léonard de Bourg-Philippe Chemazé Mayenne

2025-09-21 12:00:00

fin : 2025-09-21

2025-09-21

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, découvrez l’église Saint-Léonard de Bourg Philippe.

Visite libre de l’église Saint-Léonard de Bourg-Philippe à Chemazé. .

Rue des Anges Eglise Saint-Léonard de Bourg-Philippe Chemazé 53200 Mayenne Pays de la Loire

English :

As part of the European Heritage Days, discover the Saint-Léonard church in Bourg Philippe.

German :

Entdecken Sie im Rahmen der Europäischen Tage des Kulturerbes die Kirche Saint-Léonard in Bourg Philippe.

Italiano :

Nell’ambito delle Giornate europee del patrimonio, scoprite la chiesa di Saint-Léonard a Bourg Philippe.

Espanol :

En el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio, descubra la iglesia Saint-Léonard de Bourg Philippe.

