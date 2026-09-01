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AGENDA · Saint-Martin-des-Pézerits

Journées Européennes du Patrimoine Visite libre de l’église Saint-Martin Saint-Martin-des-Pézerits

samedi 19 septembre 2026 · Saint-Martin-des-Pézerits

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
08:00:00
Adresse
Église Saint-Martin
Ville
61380 Saint-Martin-des-Pézerits
Département
Orne
Tarif

Saint-Martin-des-Pézerits

Journées Européennes du Patrimoine Visite libre de l’église Saint-Martin

Église Saint-Martin Saint-Martin-des-Pézerits Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19 08:00:00
fin : 2026-09-20 19:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Visite libre de l’église Saint-Martin, à l’occasion des Journées Europénnes du Patrimoine.   .

Église Saint-Martin Saint-Martin-des-Pézerits 61380 Orne Normandie +33 2 33 34 43 65 

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English : Journées Européennes du Patrimoine Visite libre de l’église Saint-Martin

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Visite libre de l’église Saint-Martin Saint-Martin-des-Pézerits a été mis à jour le 2026-09-01 par OT DE MORTAGNE AU PERCHE