Journées Européennes du Patrimoine Visite libre de l’église Saint-Martin Saint-Martin-des-Pézerits
samedi 19 septembre 2026 · Saint-Martin-des-Pézerits
Informations pratiques
Saint-Martin-des-Pézerits
Journées Européennes du Patrimoine Visite libre de l’église Saint-Martin
Église Saint-Martin Saint-Martin-des-Pézerits Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19 08:00:00
fin : 2026-09-20 19:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Visite libre de l’église Saint-Martin, à l’occasion des Journées Europénnes du Patrimoine. .
Église Saint-Martin Saint-Martin-des-Pézerits 61380 Orne Normandie +33 2 33 34 43 65
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English : Journées Européennes du Patrimoine Visite libre de l’église Saint-Martin
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Visite libre de l’église Saint-Martin Saint-Martin-des-Pézerits a été mis à jour le 2026-09-01 par OT DE MORTAGNE AU PERCHE