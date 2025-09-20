Journées Européennes du patrimoine Visite libre de l’église Saint-Maurice de Tardais-Senonches Senonches

Tardais Senonches Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 09:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

Date(s) :

2025-09-20

Visite libre de l’église Saint-Maurice de Tardais selon les horaires d’ouverture.

Tardais Senonches 28250 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 37 68 59 toursme@foretsduperche.fr

English :

Self-guided tour of Saint-Maurice de Tardais church during opening hours.

German :

Freie Besichtigung der Kirche Saint-Maurice de Tardais gemäß den Öffnungszeiten.

Italiano :

Visita autogestita della chiesa di Saint-Maurice de Tardais durante gli orari di apertura.

Espanol :

Visita autoguiada a la iglesia de Saint-Maurice de Tardais en horario de apertura.

