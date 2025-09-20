Journées Européennes du patrimoine Visite libre de l’église Saint-Maurice de Tardais-Senonches Senonches
Journées Européennes du patrimoine Visite libre de l'église Saint-Maurice de Tardais-Senonches Senonches samedi 20 septembre 2025.
Journées Européennes du patrimoine Visite libre de l’église Saint-Maurice de Tardais-Senonches
Tardais Senonches Eure-et-Loir
Début : 2025-09-20 09:00:00
fin : 2025-09-21 18:00:00
2025-09-20
Visite libre de l’église Saint-Maurice de Tardais selon les horaires d’ouverture.
Tardais Senonches 28250 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 37 68 59 toursme@foretsduperche.fr
English :
Self-guided tour of Saint-Maurice de Tardais church during opening hours.
German :
Freie Besichtigung der Kirche Saint-Maurice de Tardais gemäß den Öffnungszeiten.
Italiano :
Visita autogestita della chiesa di Saint-Maurice de Tardais durante gli orari di apertura.
Espanol :
Visita autoguiada a la iglesia de Saint-Maurice de Tardais en horario de apertura.
