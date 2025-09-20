Journées européennes du patrimoine visite libre de l’église Saint-Philippe Velotte-et-Tatignécourt

Grande Rue Velotte-et-Tatignécourt Vosges

Début : Samedi Samedi 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-20

Journées Européennes du Patrimoine Visite libre de l’Église Saint Philippe toute la journée

Ouverture des deux églises celle de Velotte et Tatignécourt et celle de Racécourt, situées sur le parcours des trois terroirs autour de BlayeTout public

Grande Rue Velotte-et-Tatignécourt 88270 Vosges Grand Est +33 3 29 37 23 96

English :

European Heritage Days: All-day free tour of Saint Philippe Church

Opening of the churches of Velotte and Tatignécourt and Racécourt, located on the route of the three terroirs around Blaye

German :

Europäische Tage des Kulturerbes: Freie Besichtigung der Kirche Saint Philippe den ganzen Tag über

Öffnung der beiden Kirchen von Velotte und Tatignécourt sowie Racécourt, die auf der Route der drei Terroirs um Blaye liegen

Italiano :

Giornate europee del patrimonio: ingresso gratuito alla chiesa di Saint Philippe per tutto il giorno

Apertura delle chiese di Velotte e Tatignécourt e Racécourt, situate sul percorso dei tre terroir intorno a Blaye

Espanol :

Jornadas Europeas del Patrimonio: entrada gratuita a la iglesia de Saint Philippe durante todo el día

Apertura de las iglesias de Velotte y Tatignécourt y Racécourt, situadas en la ruta de los tres terruños de Blaye

