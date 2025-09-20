Journeés Européennes du Patrimoine Visite libre de l’Eglise Saint-Pierre Bazoches-sur-Hoëne

Eglise Saint-Pierre Bazoches-sur-Hoëne Orne

Début : 2025-09-20 09:00:00

fin : 2025-09-20 18:00:00

2025-09-20 2025-09-21

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, visite libre de l’Eglise saint-Pierre. .

Eglise Saint-Pierre Bazoches-sur-Hoëne 61560 Orne Normandie +33 2 33 83 34 37

English : Journeés Européennes du Patrimoine Visite libre de l’Eglise Saint-Pierre

