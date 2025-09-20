Journées Européennes du Patrimoine Visite libre de l’église Saint-Pierre Coulimer

Journées Européennes du Patrimoine Visite libre de l’église Saint-Pierre Coulimer samedi 20 septembre 2025.

Journées Européennes du Patrimoine Visite libre de l’église Saint-Pierre

Eglise Saint-Pierre Coulimer Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-09-20 09:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

Date(s) :

2025-09-20

Visite libre de l’église Saint-Pierre .

Eglise Saint-Pierre Coulimer 61360 Orne Normandie +33 2 33 83 34 37

English : Journées Européennes du Patrimoine Visite libre de l’église Saint-Pierre

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Visite libre de l’église Saint-Pierre Coulimer a été mis à jour le 2025-09-04 par OT DE MORTAGNE AU PERCHE